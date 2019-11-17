В ОБСЕ обвинили США в пропаганде войны и разжигании насилия

Александр Лукашевич, российский постоянный представитель при ОБСЕ, заявил, что США пропагандируют войну и разжигают розни между нациями.

Данное заявление он сделал после слов Майка Помпео, американского государственного секретаря, о том, что Соединенные Штаты направили Украине оружие, чтобы она смогла «бороться с русскими». Лукашевич добавил, что данное высказывание является нарушением устава ООН и международного права.

По словам постпреда из РФ, следует всегда помнить о последствиях подобных заявлений – они могут увеличить рост напряженности, а также привести к новому витку насилия и жертвам среди мирного населения.