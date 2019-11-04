Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В Новокузнецке два брата устроили поножовщину из-за девушки

Дата:
В городе Новокузнецк старший брат из-за ревности к своей девушке нанес младшему несколько ударов ножом. Инцидент произошел в сентябре в Заводском райо

В городе Новокузнецк старший брат из-за ревности к своей девушке нанес младшему несколько ударов ножом.

Инцидент произошел в сентябре в Заводском районе. При распитии алкогольных напитков младший брат, по мнению старшего, проявил к его возлюбленной слишком много внимания. Между родственниками началась словесная перепалка, которая закончилась тем, что старший подобрал кухонный нож и ударил им младшего.

К месту происшествия тут же приехали врачи и полицейские. Младший брат был доставлен в медицинское учреждение, а старший – в отдел полиции. Пострадавший уже выписан из больницы, а обвиняемый в скором времени предстанет перед судом.

Новости по теме:

  1. На Алтае девочку заподозрили в краже и заставили раздеться в магазине
  2. Жительница Благовещенска нашла в печенье «живую» начинку
  3. В больнице скончался избитый из-за долга астраханец

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Открытие Суэцкого канала в ХIХ веке

В США найдено тело йети

Собравшийся в тюрьму краснокаменец напал с ножом на женщину

Мария Лиман опубликовала обнаженные фото в ванной

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках