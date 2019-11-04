В Новокузнецке два брата устроили поножовщину из-за девушки

В городе Новокузнецк старший брат из-за ревности к своей девушке нанес младшему несколько ударов ножом.

Инцидент произошел в сентябре в Заводском районе. При распитии алкогольных напитков младший брат, по мнению старшего, проявил к его возлюбленной слишком много внимания. Между родственниками началась словесная перепалка, которая закончилась тем, что старший подобрал кухонный нож и ударил им младшего.

К месту происшествия тут же приехали врачи и полицейские. Младший брат был доставлен в медицинское учреждение, а старший – в отдел полиции. Пострадавший уже выписан из больницы, а обвиняемый в скором времени предстанет перед судом.