В Нижневартовске пройдет суд над скрывавшимся 17 лет насильником

Скоро перед судом Нижневартовска предстанет мужчина, который около 17 лет назад изнасиловал молодую девушку и все это время скрывался от правоохранительных органов.

Сотрудники полиции сообщают, что в 2002 году в одно из полицейских отделений обратилась женщина, обвинившая своего знакомого в избиении и сексуальном надругательстве над ее семнадцатилетней дочерью. По ее словам, он обманом заманил потерпевшую в квартиру, а затем изнасиловал ее.

Подозреваемый успел уехать из города, а затем на протяжении последующих 17 лет убегал от правоохранителей, часто меняя место жительства. Однако недавно следователям удалось обнаружить преступника. Он был найден на территории Челябинской области весной текущего года. Соответствующее дело уже передано в суд.