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В Нижнем Новгороде военнослужащих признали виновными в краже авиатоплива на 30 млн рублей

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Восьмерых военных, служивших в одной из нижегородских частей, признали виновными в том, что они украли авиакеросин на сумму около 30 000 000 рублей. П

Восьмерых военных, служивших в одной из нижегородских частей, признали виновными в том, что они украли авиакеросин на сумму около 30 000 000 рублей.

Представители городского суда отметили, что двое военнослужащих отправятся в колонию общего режима и проведут в ней не меньше двух с половиной лет. Еще шестеро солдат получили условные сроки.

В ходе расследования удалось выяснить, что на протяжении двух лет с 2014-го по 2016-й год военнослужащие занимались незаконным присвоением авиационного топлива, а затем продавали его сторонним компаниям. Ущерб государству от их деятельности составил 30 миллионов рублей.

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