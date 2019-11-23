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В Нидерландах туристам могут запретить посещать кофешопы с марихуаной

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Нидерландские политики рассматривают возможность введения запрета на посещение путешественниками кофешопов, в которых официально продают коноплю и ее

Нидерландские политики рассматривают возможность введения запрета на посещение путешественниками кофешопов, в которых официально продают коноплю и ее производные.

В СМИ сообщают, что тем самым политические деятели надеются покончить с не очень приличным имиджем страны, в которой якобы можно свободно употреблять наркотические вещества и постоянно веселиться. Сейчас туристам разрешают посещать такие магазины из-за опасений, что они начнут приобретать марихуану у торговцев с улицы.

Отмечается, что собственники нескольких кофешопов, расположенных в некоторых областях Нидерландов, решили самостоятельно ввести соответствующие ограничения. Политики отмечают, что подобная практика оказалась успешной. Контролировать запрет планируется путем проверки у покупателей удостоверений личности.

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