В Нидерландах туристам могут запретить посещать кофешопы с марихуаной

Нидерландские политики рассматривают возможность введения запрета на посещение путешественниками кофешопов, в которых официально продают коноплю и ее производные.

В СМИ сообщают, что тем самым политические деятели надеются покончить с не очень приличным имиджем страны, в которой якобы можно свободно употреблять наркотические вещества и постоянно веселиться. Сейчас туристам разрешают посещать такие магазины из-за опасений, что они начнут приобретать марихуану у торговцев с улицы.

Отмечается, что собственники нескольких кофешопов, расположенных в некоторых областях Нидерландов, решили самостоятельно ввести соответствующие ограничения. Политики отмечают, что подобная практика оказалась успешной. Контролировать запрет планируется путем проверки у покупателей удостоверений личности.