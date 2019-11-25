В небе над США пролетел таинственный «огненный шар»

В США жители штата Орегон запечатлели полёт таинственного огненного шара.

Неизвестный объект был замечен над округом Полк. Как сообщается, местная полиция отправилась на поиски в предположительное место падения, однако обнаружить им ничего не удалось. Отмечается, что для поисков были использованы системы авиационного слежения.

Поначалу было выдвинуто предположение, что в окрестностях округа потерпел крушение самолёт. Однако отсутствие каких-либо обломков привело жителей к мысли, что это пролетел метеорит. Но и такая версия была опровергнута автором видео — согласно его заявлению, он уже снимал метеориты, и это точно был не он, так как обычно они сгорают в атмосфере намного быстрее, за несколько секунд.

Пользователи Сети пришли к выводу, что на видео может быть запечатлёно НЛО, или очередное изобретение Илона Маска. Также некоторые пошутили, что это пролетел супермен.