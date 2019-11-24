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В Нальчике неизвестный мужчина оплатил операцию просившей милостыню женщине

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В столице Кабардино-Балкарской республики неизвестный мужчина увидел неподалеку от университета просящую милостыню бабушку и пожертвовал ее достаточну

В столице Кабардино-Балкарской республики неизвестный мужчина увидел неподалеку от университета просящую милостыню бабушку и пожертвовал ее достаточную сумму денег для проведения операции.

Пожилая женщина просила в Нальчике милостыню на улице, чтобы собрать деньги на замену хрусталика в глазу. Вскоре к ней подошел прохожий, который спросил, сколько ей нужно денег, а потом передал 6 тысяч рублей. В результате он спас пенсионерку от слепоты. Она сообщила, что теперь до конца жизни будет молиться за этого человека.

Данную историю бабушка рассказала в одном из городских сообществ в соцсети «Инстаграм». Администратор группы пожелал незнакомцу долгих лет жизни, отметив, что тот совершил благородный поступок. Он добавил, что таких людей сейчас очень мало.

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