В Москве задержана пьяная девушка, ударившая полицейского

В Москве было произведено задержание девушки, которая разбила стекло полицейского автомобиля, а также нанесла удар по сотруднику МВД.

Инцидент произошёл 27 ноября около шести часов вечера. Отмечается, что девушка 1993 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения и начала агрессивно себя вести. Сначала она ударила полицейского, находящегося на службе, в область правого уха. После этого её отправили на медицинское освидетельствование, и в это время девушка также разбила стекло в двери служебного автомобиля.

Пострадавший полицейский был обследован в медицинском учреждении, он получил рану ушной раковины. После обследования он вернулся к службе.

В отношении девушки собраны материалы, которые переданы следствию для вынесения процессуального решения.