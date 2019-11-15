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В Магадане в ванной найден труп зарезанного молодого парня

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Сегодня, 15 ноября, в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в Магадане на проспекте Карла Маркса, было найдено тело молодого человека. П

Сегодня, 15 ноября, в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в Магадане на проспекте Карла Маркса, было найдено тело молодого человека.

При осмотре трупа сотрудники правоохранительных органов заметили на нем множество колото-резаных ран, указывающих на насильственную смерть 22-летнего погибшего. В результате было решено возбудить уголовное дело по факту случившегося.

На данный момент следователи уже изучили место инцидента и назначали осуществление судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить точную причину смерти мужчины. Осуществляются также оперативно-розыскные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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