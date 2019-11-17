В Литве рассказали о популярности поездок в Петербург из-за секс-туризма

Ориюс Гасановас, сотрудник издания DELFI из Литвы, сообщил, что многие литовцы едут в Санкт-Петербург ради доступного секса.

Согласно словам журналиста, жители Литвы посещают Северную столицу России по электронным визам, чтобы дешево покушать, купить недорогую выпивку и заняться сексом с русскими девушками. Он добавил, что любовные услуги в Петербурге оказывают не только «традиционные проститутки», но и обычные учащиеся вузов, желающие подзаработать лишние деньги. Первые за ночь просят 50-100 евро, а вторые согласны на 25 евро.

Автор статьи отмечает, что если проститутки готовы вступить в интимную близость с любым клиентом, у которого есть деньги, то студентки обычно выбирают «молодых и красивых мужчин или туристов». Он добавил, что гражданин ЕС или США является для русских девушек билетом в другой мир, ведь если им удастся развить отношения, то они смогут уехать из России.