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В Ленобласти из-за ливней затопило региональную трассу

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В результате сильных ливней в Ленинградской области был подтоплен 200-метровый участок региональной автодороги, расположенный в Бокситогорском районе.

В результате сильных ливней в Ленинградской области был подтоплен 200-метровый участок региональной автодороги, расположенный в Бокситогорском районе.

Представители дорожного комитета региона отмечают, что автотрасса оказалась под водой по причине выхода из берегов озера Бритумля, расположенного неподалеку. Уровень воды в нем поднялся после продолжительных дождей.

Глубина образовавшихся «луж» достигает двенадцати сантиметров. Дорожные службы не стали перекрывать движение на подтопленных зонах, однако просят водителей перемещаться по ним крайне осторожно. Рядом с опасными местами были размещены соответствующие сигналы.

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