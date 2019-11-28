В Ленобласти двое азиатов изнасиловали пожилую женщину

В Ленинградской области завершено расследование дела в отношении двух молодых людей из среднеазиатских республик, которые изнасиловали пожилую женщину.

Инцидент произошёл в районе садоводства «Скиф» посёлка Горьковское днём 23 мая. 21-летний и 22-летний мужчины напали на 70-летнюю пенсионерку недалеко от её участка в то время, когда она собирала хворост. Они затащили её подальше в лес, сильно избили, нанеся не менее шести ударов, а затем изнасиловали.

С места преступления злоумышленники скрылись, но в тот же день они были задержаны правоохранительными органами, сумевшими найти преступников при помощи служебной собаки. Отмечается, что женщине был причинён вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время насильники находятся под стражей в ожидании суда.