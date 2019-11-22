В конкурсе «Мисс Красная звезда» приняла участие военнослужащая из Серпухова

Кристина Заворотная, военнослужащая из города Серпухов, решила принять участие в одном из этапов конкурса красоты под названием «Мисс Красная звезда».

Данный фотоконкурс проводится среди девушек-военных на ежемесячной основе. Его организатором является газета «Красная звезда». Серпуховчанка из Военной академии РВСН участвует в октябрьском голосовании.

Помимо нее в состязании приняли участие военнослужащие из Чехова, Владивостока и Юрги. Пока что лидирует Татьяна Ковтун из Приморского края. В декабре планируется назвать имена 12 красавиц, из которых пользователям предстоит выбрать самую привлекательную девушку-военного.