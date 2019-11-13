В Китае нашли девушку с ангельским личиком и дьявольским телом

Жительница Китая Юань Херонг неожиданно для себя стала популярной героиней интернета. Все благодаря ее необычному внешнему виду.

В СМИ сообщают, что тридцатилетняя китаянка последние годы активно увлекается бодибилдингом, но при этом имеет миниатюрное ангельское личико. В результате у многих возникает диссонанс, когда они видят невероятный рельеф Херонг. Девушка не планирует заниматься спортом на профессиональном уровне, но уже успела принять участие в парочке состязаниях.

По словам Юань, она с самого детства хотела выглядеть сильной. В начале она занималась йогой и пилатесом, но после знакомства с профессиональным бодибилдером решила перейти на силовые упражнения. При этом она никогда не использовала какие-либо химические препараты. Стало также известно, что китаянка работает доктором.