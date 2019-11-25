В Китае девушка сломала десять рёбер во время приступа кашля

Жительница Китая сломала себе десять рёбер из-за очередного приступа ночного кашля.

Инцидент произошёл в провинции Чжэцзян. 20-летняя девушка страдала от ночного кашля и обратилась за помощью в больницу. После обследования у неё выявили астму и посоветовали использовать ингалятор. Однако это не помогло и кашель продолжал усиливаться.

Спустя некоторое время девушка проснулась, почувствовав слева в груди сильную боль. Рентген показал, что у неё сломано десять рёбер.

Как выяснилось благодаря новому обследованию, у пострадавшей очень низкая плотность костей для её 20-ти лет. Это произошло из-за дефицита витамина D, а также очень низкого содержания в крови кальция и фосфора.

К таким печальным последствиям привело стремление девушки иметь светлую кожу — она редко покидала дом, и всегда использовала лосьон от загара, препятствующий ультрафиолетовому излучению.