В Казахстане педофил изнасиловал школьницу во время урока

В Казахстане 12-летняя девочка была изнасилована прямо во время урока.

Инцидент произошёл в городе Тараз 15 ноября. На уроке географии школьница отпросилась выйти в туалет. Уборная находилась на улице рядом со зданием школы — в самом здании имеется единственный туалет, и большую часть времени он закрыт. А в тот, что находится на улице, зайти может абсолютно любой человек.

В этом туалете девочка и подверглась насилию. Она сразу же рассказала о случившемся классному руководителю. Тут же были вызваны правоохранительные органы, которые спустя два часа задержали подозреваемого.

38-летний мужчина школьницей был опознан. Отмечается, что ранее его уже судили за кражу. Сейчас он временно помещён в изолятор. Также сообщается, что на территории школы расположены видеокамеры, и подозреваемый был на них снят. Однако за камерами в момент преступления никто не следил.

В настоящее время состояние пострадавшей девочки оценивается как удовлетворительное, она может вернуться в школу, если её не будут травить в соцсетях и лично.