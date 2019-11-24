В Екатеринбурге данные клиентов банка нашли выброшенными на улице

В городе Екатеринбург обнаружены личные данные людей, собиравшихся устроиться на работу в УБРИР. Они были просто выкинуты на улицу.

Работники правоохранительных органов отметили, что по факту данного происшествия организована проверка. Позднее один из сотрудников финансового учреждения рассказал о том, что неизвестные выкрали у него в трамвае папку с документами. Затем они избавились от бесполезной для них добычи.

В местных средствах массовой информации отмечают, что в оказавшихся на улице документах можно найти фотоснимки и имена кандидатов, а также их личную информацию. В банке сообщили, что собираются организовать собственную проверку по данному поводу.