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В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве школьницы студента колледжа

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Представители Управления СК РФ по Свердловской области сообщили о том, что одним из районных судов Екатеринбурга был арестован студент колледжа, подоз

Представители Управления СК РФ по Свердловской области сообщили о том, что одним из районных судов Екатеринбурга был арестован студент колледжа, подозреваемый в убийстве школьницы.

Преступление было совершено во вторник, 5 ноября, в вечерние часы. В ходе потасовки между несколькими молодыми людьми пятнадцатилетняя девушка получила тяжелые телесные ранения. Ее доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось спасти девочку. Позднее сотрудники полиции задержали шестнадцатилетнего юношу, который подозревается в убийстве.

Следователи отмечают, что во время совершения преступления студент находился в нетрезвом состоянии. Он нанес девушке смертельное ножевое ранение при конфликте, который возник из-за неприязни к ранее незнакомой ему школьнице.

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