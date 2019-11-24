В ДТП под Брянском погибли молодые родители

В Брянской области в смертельной аварии погибли двое молодых людей.

Инцидент произошёл вечером 22 ноября примерно в 22:30. Как сообщили в ГИБДД, «LADA Priora» под управлением 31-летнего мужчины направлялась по улице Деснянской в сторону Трубчевска. Вместе с водителем в автомобиле находилась его 21-летняя супруга.

В какой-то момент водитель не сумел удержать управление, и автомобиль перевернулся, оказавшись в кювете. Супруги получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте.

Личности погибших в скором времени были установлены. Как оказалось, у них осталась четырёхлетняя дочь, которая сейчас находится у бабушки.

По факту трагедии проводится проверка правоохранительными органами.