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В ДТП под Брянском погибли молодые родители

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В Брянской области в смертельной аварии погибли двое молодых людей. Инцидент произошёл вечером 22 ноября примерно в 22:30. Как сообщили в ГИБДД, «

В Брянской области в смертельной аварии погибли двое молодых людей.

Инцидент произошёл вечером 22 ноября примерно в 22:30. Как сообщили в ГИБДД, «LADA Priora» под управлением 31-летнего мужчины направлялась по улице Деснянской в сторону Трубчевска. Вместе с водителем в автомобиле находилась его 21-летняя супруга.

В какой-то момент водитель не сумел удержать управление, и автомобиль перевернулся, оказавшись в кювете. Супруги получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте.

Личности погибших в скором времени были установлены. Как оказалось, у них осталась четырёхлетняя дочь, которая сейчас находится у бабушки.

По факту трагедии проводится проверка правоохранительными органами.

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