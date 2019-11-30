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В Домодедово проводы призывника в армию закончились кровавой бойней

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В жилом здании, находящемся на улице Курыжова в Домодедове, обычные проводы срочника в армию превратились в кровавую бойню. Согласно словам очевидцев

В жилом здании, находящемся на улице Курыжова в Домодедове, обычные проводы срочника в армию превратились в кровавую бойню.

Согласно словам очевидцев случившегося, призывник решил устроить в квартире вечеринку из-за скорого ухода в армию. Выпив большое количество алкогольных напитков, молодой человек начал вести себя неадекватно, набрасываясь с ножом на друзей. Затем он поранил самого себя.

Вскоре потасовка между участниками вечеринки перешла в подъезд многоквартирного дома. К счастью, призывника смог успокоить кто-то из мужчин. Однако весь подъезд после проводов оказался залит кровью. Ее пришлось отмывать соседям агрессивного срочника, которого, скорее всего, уже забрали в армию.

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