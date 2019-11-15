В Челябинской области тело девятиклассницы нашли рядом с заводом

Вечером 14 ноября в Еманжелинске Челябинской области ученица девятого класса покончила с собой. Её тело было найдено около недостроенного здания хлебозавода.

Как сообщается, явных предпосылок для совершения самоубийства у девушки нет. Семья у неё благополучная, училась школьница хорошо. Все друзья характеризуют погибшую только с хорошей стороны.

Проводится проверка её компьютера и мобильного телефона, а также же записных книжек. Одним из мотивов предполагается неудовлетворённость жизнью.

По одним сведениям, у девушки мог быть конфликт со своим молодым человеком, по другим – до самоубийства школьницу довели её классный руководитель и завуч. Ни одна из версий в настоящее время не подтвердилась.

Отмечается, что суицид девушка совершила в годовщину самоубийства своей ровесницы.