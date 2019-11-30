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В Чехове столкнулись два эвакуатора с автомобилями

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В подмосковном Чехове 28 ноября столкнулись два эвакуатора, причём оба они везли машины на штраф-стоянку. Необычный инцидент произошёл примерно в 16 ч

В подмосковном Чехове 28 ноября столкнулись два эвакуатора, причём оба они везли машины на штраф-стоянку.

Необычный инцидент произошёл примерно в 16 часов дня на Симферопольском шоссе. В столкновении одна из «оштрафованных» машин буквально перелетела на платформу другого эвакуатора.

Оба легковых автомобиля, как сообщается, получили довольно серьёзные механические повреждения. Обстоятельства столкновения в настоящее время устанавливаются.

В городских пабликах жители выразили резкое негодование по поводу произошедшего. Горожан и без того возмущают массовые эвакуации, а такое отношение к чужим автомобилям и вовсе вызвало сильнейшую волну гнева.

Владельцы повреждённых машин, вероятно, потребуют компенсации от компании эвакуаторов.

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