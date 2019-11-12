В Бурятии назвали причину смерти военнослужащего-контрактника

Представители ВВО сообщили о том, что контрактник, тело которого было найдено в одной из воинских частей Республики Бурятия, мог умереть из-за имевшейся у него болезни.

Вчера появилась информация о том, что в бурятской воинской части в месте для отдыха, расположенном в спальной комнате, было найдено тело военнослужащего. Прибывшие врачи констатировали его кончину. Они отметили, что на теле не было обнаружено следов, указывающих на насильственную смерть.

Согласно размещенным сведениям, солдат мог умереть от острой сердечной недостаточности. На момент смерти контрактнику было двадцать лет. Правоохранители вместе с комиссией ВВО проводят проверку по факту произошедшего.