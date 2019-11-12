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В Башкирии воспитательница детского сада утонула в бассейне

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В Уфе начата проверка по факту смерти 51-летней женщины, являющейся воспитателем детского сада. Согласно имеющейся информации, женщина находилась в ба

В Уфе начата проверка по факту смерти 51-летней женщины, являющейся воспитателем детского сада.

Согласно имеющейся информации, женщина находилась в бассейне детского сада вечером 8 ноября. Пострадавшая с диагнозом «утопление» была доставлена в больницу, ей оказали требуемую помощь, но на следующий день женщина скончалась в реанимации.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. По некоторым данным, после завершения занятий в детском саду женщина вместе с охранником отправилась в помещение бассейна, спустя примерно 20 минут мужчина вышел и вызвал «скорую помощь». Сам он пытался в это время оказать первую помощь пострадавшей.

По предварительной версии, женщина оказалась в воде, не сумев сохранить равновесия. Предполагается, что она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Для установления причин смерти назначена экспертиза.

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