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В Астрахани мужчина зарезал друга и спрятал его тело в полиэтиленовый пакет

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В Астрахани перед судом предстанет мужчина, жестоко расправившийся со своим знакомым. Как сообщается, 27 марта в Трусовском районе на кухне одной из к

В Астрахани перед судом предстанет мужчина, жестоко расправившийся со своим знакомым.

Как сообщается, 27 марта в Трусовском районе на кухне одной из квартир было найдено завёрнутое в полиэтиленовый пакет тело 30-летнего мужчины. Страшную находку обнаружила сестра убитого.

Во время осмотра на шее мужчины были обнаружены множественные раны, нанесённые ножом.

Согласно версии следствия, погибший вместе со своим приятелем употребляли алкогольные напитки 25 марта. Также вместе с ними находилась и возлюбленная обвиняемого. Находясь в состоянии опьянения, злоумышленник схватил нож и набросился на друга. После совершения убийства, он завернул тело и пакет и, вместе со своей девушкой, покинул место преступления.

Преступник был обнаружен и задержан 12 апреля в посёлке Ильинка.

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