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В Алексине полицейский-стажёр застрелил мужчину в ночном клубе

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В Тульской области полицейский-стажёр устроил стрельбу, в результате которой один человек был убит, ещё один доставлен в больницу. Инцидент произошёл

В Тульской области полицейский-стажёр устроил стрельбу, в результате которой один человек был убит, ещё один доставлен в больницу.

Инцидент произошёл 10 ноября в городе Алексин в одном из ночных клубов. Полицейский, как сообщается, проходит стажировку на инспектора ГИБДД и во время происшествия он был не при исполнении. Согласно информации другого источника, он уволился около полугода назад.

По некоторым данным, находясь в ночном клубе, он вступился за своего брата, и в ходе конфликта открыл стрельбу из «Сайги». Один из пострадавших от полученных травм умер на месте, другого, находящегося в тяжёлом состоянии, доставили в реанимацию.

Другие подробности происшествия в настоящее время отсутствуют.

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