Украинского журналиста назвали «агентом ФСБ» в прямом эфире ток-шоу

В передаче «Говорит великий Львов» журналист из Украины Руслан Коцабу встретился с Тарасом Елейко.

Елейко является участником «Всеукраинского волонтёрского движения», кроме того, он принимал участие в военных действиях на Донбассе.

В студии между ними произошла небольшая потасовка. Коцабу выразил мнение, что Владимиру Зеленскому следует вести более жёсткую политику. Например, ему требуется решить вопрос разведения сил в Донбассе, у которого много противников, и добиться организации встречи в «нормандском формате».

После этого Елейко ухватил Коцабу за ухо и сообщил, что он является «агентом ФСБ, лжецом и манипулятором». Ведущий передачи поддержал мнение Елейко, а Коцабе указал, что ветеран Донбасса заслуживает уважения в свой адрес. При этом он постарался отвести участников конфликта друг от друга.