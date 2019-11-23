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Украинский тренер Вернидуб навсегда отказался от поездок в Россию

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Юрий Вернидуб, тренер по футболу из Украины, заявил, что не переедет в Российскую Федерацию ни за какие деньги. Согласно его словам, ему предлагали не

Юрий Вернидуб, тренер по футболу из Украины, заявил, что не переедет в Российскую Федерацию ни за какие деньги.

Согласно его словам, ему предлагали немало вариантов, однако он отказался от них, отметив, что никогда не поедет в РФ. Он добавил, что не боится рассказывать об этом, так как деньги не являются наиболее важной вещью в его жизни. Вернидуб заявил, что хочет зарабатывать их, а не получать задаром, «мутя и делая что-то не то».

Ранее тренер раскритиковал украинских футболистов, уезжающих из страны и выступающих за клубы из РФ. Он отметил, что такие спортсмены просто «бегут за деньгами», отрекаясь при этом от сборной Украины.

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