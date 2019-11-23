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Учёные обнаружили останки змей, имеющих задние конечности

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Специалисты, изучив найденные в Южной Америке древние останки змей, сообщили о наличии у них задних конечностей. Учёные уже долгое время стараются отс

Специалисты, изучив найденные в Южной Америке древние останки змей, сообщили о наличии у них задних конечностей.

Учёные уже долгое время стараются отследить эволюцию превращения ящериц в змей. Основные изменения — это не только потеря конечностей, но и более длинное тело и гибкий череп. Отмечается, что последнее изменение появилось со способностью глотать крупную пищу, а два других связаны с жизнью в норах.

Основную сложность в изучении представляет то, что найти переходные останки практически невозможно. Однако в аргентинской провинции Рио-Негро удалось найти окаменелости, которым около 90 миллионов лет. Найдены они были ещё 13 лет назад, с тех пор учёные тщательно их изучали и анализировали.

Найденные останки принадлежат змее вида Najash rionegrina. После её изучения специалисты сумели построить дерево эволюции змей, которое показало, что 70 миллионов лет назад змеи имели небольшие, но хорошо сформированные задние лапы. Также была построена трёхмерная модель черепа Najash, которая ясно продемонстрировала промежуточное состояние межу черепами ящериц и змей.

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