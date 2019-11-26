Ученые назвали газету хорошей подложкой для выращивания нанотрубок

Исследователи из Соединенных Штатов смогли выяснить, что газета прекрасно справляется с ролью подложки при образовании нанотрубок из углерода, включающих в себя только один слой.

Согласно словам ученых, применение газетной бумаги дало возможность удешевить процесс и сделать его более экологически чистым. Для соответствующего эксперимента специалисты взяли газетные листы без чернил, используемые такими известными информационными агентствами как Pasadena Citizen и Voice of Asia. Издания обрабатывают бумагу специальными смесями, чтобы чернила не проникали в нее глубоко.

Эксперты обработали бумагу нитратом железа и оксидом алюминия, а потом прокалили ее в печи и поместили в особую камеру, в которую закачали водяной пар, водород и ацетилен. В итоге возник слой из углерода. После его проверки они выяснили, что нанотрубки сформировались лишь на частичках Voice of Asia, так как они были покрыты каолином.