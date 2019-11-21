Тысячи педагогов приняли участие в конкурсе «Уроки Победы»

Об этом рассказал заместитель председателя жюри конкурса, руководитель экспертного совета группы компаний «Просвещение» Александр Данилов.

19 ноября состоялось расширенное совещание Ассоциации учителей истории и обществознания на тему «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». В мероприятии, прошедшем на базе Казанского федерального университета, приняли участие более 200 учителей из 8 федеральных округов Российской Федерации.

Одним из участников встречи стал заместитель председателя жюри Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы», д.и.н., профессор Александр Данилов. В своем выступлении он отметил, что учительское состязание «Уроки Победы» играет значительную роль в сохранении исторической памяти о Великой Победе.

«В настоящее время завершается подведение итогов регионального этапа конкурса, после чего лучшие работы будут представлены федеральному жюри для окончательного подведения итогов», — рассказал Александр Данилов.

Он констатировал, что педагогическое сообщество страны проявило высокий интерес к соревнованию. «Уже сегодня ясно, что его участниками стали тысячи педагогов со всех концов страны и из-за рубежа», — заявил эксперт.

Минпросвещения поддержит творческую активность педагогов

В пленарном заседании совещания Ассоциации учителей истории и обществознания приняла участие министр просвещения РФ Ольга Васильева. В своем выступлении глава Минпросвещения подчеркнула, что необходимая часть работы ведомства – развитие творческих конкурсов для педагогов.

«Очень важно, чтобы у нас с вами в душе горел огонь самосовершенствования, хотелось бы двигаться вперёд», – сказала она.

Ольга Васильева также призвала педагогов истории и обществознания противостоять попыткам исказить историю XX века и значение Великой Отечественной войны.

«Уроки Победы»

Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение о проведении конкурса, инициированного Министерством просвещения РФ, группой компаний «Просвещение» и Российским историческим обществом, было принято на общем собрании Российского исторического общества 20 июня 2019 года. К участию в «Уроках Победы» были приглашены учителя, методисты и другие педагогические работники школ России и зарубежных стран.

Итоги конкурса подведут в конце марта 2020 года. Жюри выберет лучшие работы в 10 номинациях: «Лучший урок истории», «Лучший урок литературы», «Лучший музыкальный урок», «Лучший урок изобразительного искусства», «Лучший метапредметный урок», «Лучший классный час», «Лучший социальный школьный проект», «Лучший урок русского языка», «Лучший урок родного языка», «Лучший урок иностранного языка».

Источник: https://www.mk.ru/social/2019/11/20/tysyachi-pedagogov-prinyali-uchastie-v-konkurse-uroki-pobedy.html