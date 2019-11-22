Туктамышева рассказала о размере заработка фигуристов

Елизавета Туктамышева, российская фигуристка, в рамках интервью раскрыла размер своих заработков.

Согласно словам спортсменки, у них есть заработанная плата, которая варьируется от 50 000 до 60 000 рублей в месяц. При получении призовых мест выдаются неплохие суммы денег. Например, за 1-е место на мировом чемпионате выплачивают около 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей), а за победу в европейском турнире – 20 тысяч долларов (1,28 миллиона рублей).

Фигуристка отмечает, что неплохие гонорары выдаются за победу в мировых Гран-при, к примеру, обладательнице 1-го места платят 18 тысяч долларов (1,15 миллиона рублей). Однако из этих сумм вычитаются налоги и проценты тренеру. Некоторые спортсменки зарабатывают большие деньги, выступая на различных шоу – в Японии за одно выступление можно заработать 5 тысяч долларов (320 тысяч рублей).