Свадебная фотосессия на кладбище стала предметом споров в Сети

Свадебная фотосессия на католическом кладбище вызвала ажиотаж в социальных сетях. Вирусное видео, на которое попали несколько женщин, одетые в элегантные малайские свадебные платья, позирующих у надгробий, стало предметом жарких споров. Многие комментаторы уверены, что это выглядит гадко.

В ответ на ажиотаж священник округа Сент-Луис от церкви Клуанг, епископ Питер Нг заявил, что на католическом кладбище в Джалан Рамбутан планируют усилить меры безопасности.

«Церковь в курсе, что в тот день на кладбище присутствовали посторонние, которые делали фото и видео. Я говорил с ними и советовал не публиковать ничего в Интернете», — рассказывает Нг.

Он добавил, что женщины извинились и вскоре ушли. «Мы их прощаем», — подчеркнул он.

Владелица свадебного магазина, которую зовут Нур Амира Мохд Амируддин, 26 лет, выпустила пятиминутное видео с извинениями. Она выразила готовность принять на себя полную ответственность.

«Пожалуйста, не обвиняйте моделей, фотографов и визажиста. Они тут ни при чем, я признаю, что поступила неправильно. Я надеюсь, фотографии и видео исчезнут из Сети, хотя понимаю, что это будет сложно сделать», — подчеркнула она в видео, опубликованном в воскресенье.

Нур Амира также деактивировала свою учетную запись в Facebook и закрыла страничку в Instagram.

Тем временем начальник отдела уголовного розыска Джохора Юсоф Ахмад подчеркнул, что на некоторых участников фотосессии, в том числе на владелицу салона для новобрачных, написали заявление.

«Пока что никто не был арестован, мы допрашиваем только тех, кто причастен к этой истории. Хотя владелица магазина для новобрачных публично извинилась, полиция все равно продолжит расследование дела», — подчеркнул он.

В своем заявлении он добавил, что владелица магазина для новобрачных заявила, что хотела сделать что-то «необычное». «Однако факт проникновения на кладбище другой религии стал чувствительным вопросом», — добавил он. Он сказал, что виновные могут быть приговорены к тюремному заключению сроком на один год, штрафу или и тому и другому.

Кроме того, по его словам, был допрошен человек, который записал видео для обмена оскорбительным и угрожающим контентом, запрещенным по положениям Закона о связи и мультимедиа (CMA) от 1998 года. Виновному грозит максимальный штраф в размере 50 000 в местной валюте или тюремное заключение на срок не более одного года или оба наказания.

Однако некоторые пользователи не удовлетворены извинениями Нур Амиры.

«Это все бесплатный маркетинг, видео-извинения недостаточно после такой огромной ошибки. Это продажа своих слез в надежде, что пользователи интернета тебя простят».

«Сегодня, чтобы стать знаменитым обязательно быть глупым?» — вопрошает пользователь Facebook Набила Иса.

Мухаммад Ханафи Абу Бакар отмечает, что вовлеченные в ситуацию должны были понимать ее неправильность с самого начала. «Фотограф, модели и визажист должны были отказаться от этой бессмысленной работы. Никто из вас не подумал, что это приведет к негативу?», — подчеркнул он.