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Супруг Заворотнюк удалил все фотографии с женой в Instagram

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Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев полностью очистил свою страничку в «Инстаграме», удалив из нее все фотографии, в том числе те, на которых пр

Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев полностью очистил свою страничку в «Инстаграме», удалив из нее все фотографии, в том числе те, на которых присутствовала актриса.

Аккаунт известного фигуриста моментально опустел после появления в некоторых информационных изданиях слухов о смерти артистки. Пользователи отмечают, что сначала со страницы Чернышева исчезли все фотоснимки, а потом спортсмен отписался от всех своих друзей. В результате его профиль стал абсолютно пустым. Никаких комментариев от него не последовало.

До этого родные и близкие телезвезды опровергли информацию о том, что Заворотнюк скончалась. Однако сама киноактриса не контактирует с прессой, начиная с сентября текущего года. По слухам, у нее развился рак головного мозга.

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