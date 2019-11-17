Список желаний маленькой девочки на Рождество шокировал ее отца

Отец десятилетней девочки, проживающей в американском городе Лос-Анджелес, был шокирован списком подарков, которые мечтает получить его ребенок на Рождество.

Мужчина разместил требования дочки в социальной сети «Твиттер». В подписи к фотографии он отметил, что его маленькая дочь, судя по всему, потеряла рассудок. На бумажке можно заметить, что девочка попросила у Санта-Клауса косметический набор, новые вещи, iPhone 11, серьги с бриллиантами, 4 000 долларов, духи Chanel и камеру Go Pro.

Кроме того, девочка мечтает получить живого кролика и различные предметы гардероба для него, а также будильник и куклу. Всего за два дня запись шокированного отца набрала свыше 120 тысяч отметок «нравится». Большинство пользователей отнеслись к запросам ребенка с юмором.