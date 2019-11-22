Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ

Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.

Согласно словам Сулеймана Сойлу, министра внутренних дел Турции, спецназу удалось захватить в Аазазе боевика «Исламского государства» (террористическая группировка, которая запрещена в РФ) по кличке Юсуф Худа. Он добавил, что захваченный являлся одним из лидеров организации.

В опубликованном сообщении говорится, что задержанный участвовал в проведении свыше двадцати терактов, включая те, которые были совершены в Германии и России. Сойлу заявил, что террорист занимался изготовлением бомб и учил других людей создавать их через сеть Интернет.