Спаливший кабинет судьи в Выборге мужчина пошел на преступление из-за любви

Мужчина, подозреваемый в поджоге кабинета судьи в Выборге, признался, что пошел на преступление из-за любви к своей девушке, которую должны были лишить водительских прав.

Напоминаем, что 17 ноября неизвестный попытался сжечь здание суда, чтобы уничтожить все находившиеся в нем дела. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель, который не хотел, чтобы его девушку лишили прав.

Ранее женщина была остановлена сотрудниками ГИБДД. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В рамках грядущего судебного заседания ее должны были лишить водительского удостоверения на 1,5 года. Ее мужчина при этом уже не имел права управлять автомобилем. На жизнь возлюбленная пара зарабатывала перевозкой грузов из Финляндии в РФ.