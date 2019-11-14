Современные обезьяны оказались умнее предков людей

Ученым из Австралии удалось выяснить, что нынешние приматы умнее австралопитеков – древних предков человека разумного.

В новом исследовании специалисты поставили под сомнение популярную гипотезу о том, что австралопитеки обладали более крупным мозгом, что у обезьян, живущих в наше время, а, следовательно, были намного сообразительнее их. Однако при изучении скорости кровотока исследователи обнаружили, что у современных высших приматов она выше, чем у наших древних предков, а именно от данного показателя зависит объем энергии, необходимый для синаптической активности. Последняя нужна для обработки информации.

Австралийские эксперты отмечают, что у знаменитой гориллы Коко, научившейся языку жестов, приток крови к мозгу, был в два раза больше, чем у среднестатистического представителя австралопитеков. Это может говорить о том, что нынешние обезьяны лучше обрабатывают информацию, чем наши предки.