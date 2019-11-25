Составлен список самых привлекательных девушек-бойцов MMA

Издание The Things опубликовало рейтинг красивых девушек, являющихся бойцами MMA. Пять первых позиций заняли представительницы США.

34-летняя Джин Ю Фрей оказалась на первой строчке. Она выступает в Invicta FC и имеет восемь побед при четырёх проигрышах.

Следующее место получила Пейдж Ванзант из UFC. Она является танцовщицей и бывшей моделью.

На третье строчке расположилась Мишель Уотерсон, боец UFC и чемпионка Invicta FC. На четвёртом позиции представительница Bellator Брук Майо, пришедшая из американского футбола. На пятой — Кэйтлин О’Нил из Legacy Fighting Alliance.

В списке находятся и две представительницы России — Анастасия Янкова на девятом месте, и следом за ней Александра Албу.