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Соперник Лобова избил двух мужчин в туалете

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Брок Уивер, боец MMA из США, оригинальным способом сделал анонс грядущего поединка между его соотечественником Джейсоном Найтом и ирландским спортсмен

Брок Уивер, боец MMA из США, оригинальным способом сделал анонс грядущего поединка между его соотечественником Джейсоном Найтом и ирландским спортсменом Артемом Лобовым.

Дело в том, что американец разместил на своей страничке в Instagram ролик, на котором его одноклубник избивает двух неизвестных мужчин прямо в туалете. Неизвестно, из-за чего возник конфликт и где именно он произошел. В подписи к видео Уивер лишь написал, что совсем скоро состоится реванш между Лобовым и Найтом.

Американский спортсмен также отметил, что бой пройдет в рамках турнира Bare Knuckle FC 9. По его словам, первый поединок оказался эпичным, но несправедливым, однако на этот раз все будет по-другому. Напоминаем, что в первой встрече судьи присудили победу ирландцу.

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