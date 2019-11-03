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Соловьев рассказал о лишающих Украину транзита газа «сказочных молодцах»

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Владимир Соловьев, ведущий из РФ, назвал «сказочными молодцами» людей, из-за действий которых Украина может лишиться транзита газа. Согласно словам жу

Владимир Соловьев, ведущий из РФ, назвал «сказочными молодцами» людей, из-за действий которых Украина может лишиться транзита газа.

Согласно словам журналиста, они пытаются сделать все возможное, чтобы Украина лишилась транзита. Он добавил, что эти «молодцы» живут в собственном мире. Однако ведущий не стал уточнять, кого именно он имел в виду.

Недавно «Нафтогаз» решил направить еще один судебный иск против «Газпрома» в арбитражный суд Стокгольма. Юрий Витренко, глава государственной организации, заявил, что речь идет о встречном иске, сделанным в ответ на обращение российской стороны в арбитраж.

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