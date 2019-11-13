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Школьница из Махачкалы умерла во время отдыха в «Артеке»

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В крымском лагере для детей «Артек» обнаружено тело школьницы без признаков жизни. Она приехала на полуостров из Махачкалы. Представители Управления С

В крымском лагере для детей «Артек» обнаружено тело школьницы без признаков жизни. Она приехала на полуостров из Махачкалы.

Представители Управления СК РФ по региону сообщили о том, что по факту произошедшего было открыто уголовное дело. Согласно предварительным сведениям, вчера, 12 ноября, пятнадцатилетняя девочка легла спасть, а утром не проснулась. Следователи собираются в скором времени провести допрос работников лагеря и их воспитанников.

Напоминаем, что в прошлом месяце правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смерти в лагере двенадцатилетнего мальчика. В СМИ тогда сообщили, что ребенка отправили в медицинское учреждение, заподозрив у него пневмонию. Спустя несколько часов он умер.

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