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Школьники обнаружили скелет на дереве у Муринского ручья

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Учащиеся одной из школ Санкт-Петербурга обнаружили скелет мужчины, висевший на дереве, расположенном неподалеку от побережья Муринского ручья. В полиц

Учащиеся одной из школ Санкт-Петербурга обнаружили скелет мужчины, висевший на дереве, расположенном неподалеку от побережья Муринского ручья.

В полиции отметили, что шестнадцатилетний школьник и его одноклассники вчера, 13 ноября, случайно наткнулись на скелет человека. Он висел в лесном массиве, находящемся рядом со спортивным комплексом «Газпром». На место инцидента тут же прибыли работники правоохранительных органов.

Осмотрев тело погибшего, полицейские обнаружили паспорт. Он принадлежал 42-летнему пермяку, который был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Ранее его поисками занимались добровольцы из «Лиза Алерт». Согласно предварительным сведениям, он ушел из дома в конце июля 2019 года и с тех перестал выходить на связь.

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