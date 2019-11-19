Сергей Перминов ушел с должности вице-губернатора Ленинградской области

В информационном агентстве «Коммерсантъ» сообщают о том, что Сергей Перминов покинул пост вице-губернатора Ленобласти. Раньше он отвечал за внутреннюю политику регионального правительства.

В СМИ, сославшись на собственные источники, заявляют, что Перминов должен будет стать замсекретаря партии «Единая Россия». В результате ему предстоит взаимодействовать с областными отделениями фракции и контролировать организацию предвыборных кампаний.

Данные сведения вчера были подтверждены несколькими собеседниками местных средств массовой информации из ленинградского Дома правительства. Однако сам Перминов отказался комментировать эту новость. Возможно, в будущем будет сделано официальное объявление на этот счет.