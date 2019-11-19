Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Сергей Перминов ушел с должности вице-губернатора Ленинградской области

Дата:
В информационном агентстве «Коммерсантъ» сообщают о том, что Сергей Перминов покинул пост вице-губернатора Ленобласти. Раньше он отвечал за внутреннюю

В информационном агентстве «Коммерсантъ» сообщают о том, что Сергей Перминов покинул пост вице-губернатора Ленобласти. Раньше он отвечал за внутреннюю политику регионального правительства.

В СМИ, сославшись на собственные источники, заявляют, что Перминов должен будет стать замсекретаря партии «Единая Россия». В результате ему предстоит взаимодействовать с областными отделениями фракции и контролировать организацию предвыборных кампаний.

Данные сведения вчера были подтверждены несколькими собеседниками местных средств массовой информации из ленинградского Дома правительства. Однако сам Перминов отказался комментировать эту новость. Возможно, в будущем будет сделано официальное объявление на этот счет.

Новости по теме:

  1. Зеленский объяснил переход Тимошенко в оппозицию отсутствием «сладенького»
  2. Девушка-боец MMA скончалась после боя в Великобритании
  3. РЖД представила концепт нового плацкартного вагона

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ РФ

Иранские корабли попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе

В Германии призвали перестать пользоваться туалетной бумагой

Ракетный эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках