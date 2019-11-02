«Русские витязи» получат новейшие Су-35С

В этом месяце членам авиационной группы «Русские витязи» собираются выдать современные истребители Су-35С с высокими показателями маневренности.

Эту информацию раскрыл источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что эти российские пилоты действительно получат новые боевые машины, но при этом они продолжат летать на Су-30СМ, которые применяются ими в настоящий момент времени. Ранее о планах на получение новейших истребителей рассказал Андрей Алексеев, командир авиагруппы.

Су-35 является многоцелевым боевым самолетом, относящимся к поколению 4++ и оснащенным ускорителями, которые управляются вектором тяги. Их главной особенностью считается невероятная маневренность. По своим характеристикам они максимально приближены к истребителям 5-й генерации.