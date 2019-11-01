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Российские ученые первыми напечатали булочку на 3D-принтере

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Исследователям из РФ удалось первыми распечатать булочку с помощью 3D-принтера. Выпечку запекли прямо внутри оборудования. Российским специалистам уда

Исследователям из РФ удалось первыми распечатать булочку с помощью 3D-принтера. Выпечку запекли прямо внутри оборудования.

Российским специалистам удалось поставить соответствующий эксперимент благодаря особому аппарату, который обеспечивает нужный процесс. Они отметили, что сначала развели муку водой, а потом добавили в смесь классические компоненты. Затем ученые положили тесто на поддон, оставив место для начинки. Именно оператор выбирает, что использовать – джем или мясо.

В рамках работы оборудования происходит готовка выпечки. В зарубежных странах имеется схожая технология, однако процесс выпекания у них осуществляется в духовке. В будущем подобные 3D-принтеры можно будет использовать для приготовления еды солдатам или космонавтам.

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