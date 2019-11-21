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Российские БМП и БТР назвали ненужными «автобусами»

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В издании «Военно-промышленный курьер» сообщают, что такие БМП и БТР как «Курганец», «Тайфун» и «Бумеранг» являются бесполезными «автобусами», которые

В издании «Военно-промышленный курьер» сообщают, что такие БМП и БТР как «Курганец», «Тайфун» и «Бумеранг» являются бесполезными «автобусами», которые следует держать подальше от передовой.

Согласно словам авторов статьи, разработать универсальный бронетранспортер для любой ситуации на поле боя – это плохая затея. К примеру, для столкновений в городских условиях пехота должна быть защищена тяжелыми БТР, созданными на основе танков. Чтобы быстро перемещать диверсионные или разведывательные отряды требуются небольшие, мобильные автомобили, причем необязательно бронированные.

В издании добавляют, что в Министерстве обороны при заказе новой техники не учитывали опыт бойцов, участвовавших в реальных конфликтах. Снизить потенциальные человеческие потери можно было путем уменьшения числа транспортируемых солдат. Это станет ясно после первых серьезных потерь российской армии, подытоживают журналисты.

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