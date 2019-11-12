Здесь рождаются новости.
Главная
Интересные статьи

Renault Duster — какие «секреты» вы не знали о своем автомобиле

Дата:
Нередко владельцы автомобиля не особо внимательно изучают инструкцию к ТС. Поэтому о так называемых «скрытых возможностях» машины даже не догадываются

Нередко владельцы автомобиля не особо внимательно изучают инструкцию к ТС. Поэтому о так называемых «скрытых возможностях» машины даже не догадываются. Расскажем несколько полезных фишек, связанных с Renault Duster.

Заинтересованным в покупке нового авто или машины с пробегом рекомендуем автосалон «ALTERA» https://altera-auto.ru. Автомобили от официального дилера. С ассортиментом новых автомобилей вы можете ознакомиться по ссылке https://altera-auto.ru/vse/czech. Это один из крупнейших автосалонов в РФ.

 Удобство при заправке автомобиля

Если вы впервые отправляетесь на АЗС на Дастере, у вас может возникнуть вопрос — куда деть крышку от бензобака? На самом деле, нужно лишь обратить внимание на люк бензобака. Производитель предусмотрел крючок, на который с легкостью можно повесить крышку.

  1. Комплект предохранителей

Что делать, если вы далеко от автосервиса, а возникла необходимость замены предохранителей? Достаточно заглянуть за крышку отсека с предохранителями. Производитель разместил в авто не только запасной комплект, но и специальный пинцет, позволяющий с легкостью установить предохранители. Комплект находится слева от водительского места с торца передней панели.

  1. Долой подголовники

Многие автомобилисты предпочитают ездить без подголовников, кого-то они даже отвлекают. В Рено можно их снять (с обратной установкой проблем также не возникает). Просто нажмите на две кнопки и без особых усилий потяните подголовники на себя.

  1. Козырек на боковое стекло

Боковое стекло от солнца можно так же спрятать, как и лобовое. Достаточно взяться за край козырька и потянуть предмет на себя. Он выйдет из фиксатора. Далее остается лишь повернуть козырек в сторону бокового стекла.

  1. Безопасность для детей

Наверняка вы замечали миниатюрные рычажки в торце задних дверей. Но что это такое? В первую очередь, это безопасность для детей. Если нажать на рычажок, у пассажиров не будет возможности открытия дверей в машине. А вот водитель снаружи сможет открыть дверь без каких-либо дополнительных манипуляций.

  1. Автоматическое закрытие дверей

Рекомендуем пользоваться функцией автозакрывания дверей, которая активируется, если машина набрала скорость 10 км/ч. Активация функции не вызывает вопросов. Сначала нужно включить зажигание, дальше зажать на кнопку центрального замка примерно на пять секунд. Как услышите звуковой сигнал, кнопку можете отпускать.

Новости по теме:

  1. All-on-4/6: Имплантация зубов за один день виды и цены
  2. Кому нужна пластическая хирургия
  3. Опытом передачи полномочий по управлению школами заинтересовались 43 региона

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Российские потребители продолжают делать выбор в пользу европейского качества

В ритме танца или танец спасет от хандры

Преимущества интернет-радио

Геосинтетические материалы и их преимущества

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках