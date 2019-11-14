Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
АРХЕОЛОГИЯ

Радар помог исследователям изучить следы древних охотников на мамонта

Дата:
В США палеонтологи смогли найти следы древних людей, охотившихся на мамонта, с помощью специальных георадаров, которые могут выявлять спрятанные под з

В США палеонтологи смогли найти следы древних людей, охотившихся на мамонта, с помощью специальных георадаров, которые могут выявлять спрятанные под землей контуры.

Найденные отпечатки были оставлены около 12 000 лет назад. Протяженность следов составляет почти 800 метров. Помимо отпечатков человеческих ступней они включали в себя следы мамонта. Скорее всего, охотники преследовали крупное животное, собираясь убить его, чтобы добыть мясо и мех.

Добытые данные совпадают с информацией, которая была получена в 2018 году. Однако сейчас ученые смогли обнаружить намного больше деталей, которые могут подсказать специалистам, как именно передвигались древние люди и животные. Благодаря использованию георадаров исследователям больше не нужно ждать подходящих условий, чтобы совершать поиск и анализ следов существ, живших тысячи или даже миллионы лет назад.

Новости по теме:

  1. Найдены окаменелые останки неизвестного предка человека
  2. В Испании найдено ожерелье неандертальцев, созданное 39 тысяч лет назад
  3. Учёные установили, что неандертальцы первыми из древних людей умели добывать огонь

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Uber планирует вместе с NASA создать летающее такси

Еженедельный секс продлевает жизнь мужчины

Придирчивые дельфины разборчивы в выборе друзей

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках