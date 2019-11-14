Радар помог исследователям изучить следы древних охотников на мамонта

В США палеонтологи смогли найти следы древних людей, охотившихся на мамонта, с помощью специальных георадаров, которые могут выявлять спрятанные под землей контуры.

Найденные отпечатки были оставлены около 12 000 лет назад. Протяженность следов составляет почти 800 метров. Помимо отпечатков человеческих ступней они включали в себя следы мамонта. Скорее всего, охотники преследовали крупное животное, собираясь убить его, чтобы добыть мясо и мех.

Добытые данные совпадают с информацией, которая была получена в 2018 году. Однако сейчас ученые смогли обнаружить намного больше деталей, которые могут подсказать специалистам, как именно передвигались древние люди и животные. Благодаря использованию георадаров исследователям больше не нужно ждать подходящих условий, чтобы совершать поиск и анализ следов существ, живших тысячи или даже миллионы лет назад.