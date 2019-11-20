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Пропавшую на Кубани девочку обнаружили в яме общественного туалета

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Вчера, 19 ноября, в вечерние часы в Краснодарском крае была обнаружена живой пропавшая ранее девятилетняя девочка. Ее нашли в яме общественного туалет

Вчера, 19 ноября, в вечерние часы в Краснодарском крае была обнаружена живой пропавшая ранее девятилетняя девочка. Ее нашли в яме общественного туалета.

В понедельник примерно в пять часов вечера Лиза Набойченко, проживающая в хуторе Родниковского, вышла из дома и пошла гулять. Домой она не вернулась. После этого родные и близкие ребенка обратились в правоохранительные органы. К поискам пропавшей присоединились волонтеры.

Спустя сутки стало известно, что девочка упала в яму общественного туалета и не смогла сама выбраться из нее. На данный момент времени Лиза находится в медицинском учреждении. У нее было диагностировано переохлаждение.

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